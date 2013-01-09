У котельні «Львівської політехніки» вибухнув газ: 17 корпусів - без опалення

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру Управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Павло Василенко, внаслідок вибуху газоповітряної суміші виникла пожежа в приміщенні котельні. На момент прибуття підрозділів МНС пожежа охопила площу 650 м. кв.

О 06.51 пожежа була ліквідована.

Загиблих внаслідок вибуху газу та пожежі немає. До лікарні швидкої допомоги Львова з травмами було госпіталізовано 64-річного оператора котельні.

До ліквідації пожежі залучалося 16 одиниць техніки та 86 пожежників.

Як повідомив П.Василенко, внаслідок пожежі пошкоджено технологічне обладнання котельні та дах. До котельні «заживлено» 17 учбових корпусів НУ «Львівська політехніка», які залишилися без опалення.

Спеціальна комісія вирішує питання щодо можливості відновлення теплопостачання академмістечка НУ «Львівська політехніка».

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, у зв’язку з пожежею не курсували тролейбуси №2, №9, №10, №13. На даний час рух електротранспорту відновлено.

Всі обставини вибуху газоповітряної суміші в котельні НУ «Львівська політехніка» розслідуються.