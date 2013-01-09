МЗС рекомендує українцям зважати на ситуацію з Аеросвітом

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.

“Станом на сьогодні наші громадяни ще мають певні труднощі в аеропортах Данії, Польщі, Ізраїлю, Швеції, де також затримано за борги кілька літаків цієї авіакомпанії”, - сказав він.

За словами В.Зварича, МЗС та закордонні дипломатичні установи вживають усіх можливих заходів для надання допомоги українцям.

Водночас на сьогодні, повідомив В.Зварич, понад 300 громадян України, які не змогли вчасно вилетіти з В’єтнаму, Узбекистану, Ізраїлю, Угорщини, Швеції та інших країн, завдяки зусиллям МЗС та закордонних дипустанов повернулися на Батьківщину.

Міністерство закордонних справ України сподівається, що компанія “АероСвіт” у подальшому буде більш відповідально ставитися до реалізації власних зобов’язань перед пасажирами та вживатиме усіх необхідних заходів для припинення порушення їхніх прав та законних інтересів, у тому числі - щодо забезпечення пасажирів передбаченими для випадків відміни рейсів послугами (розселення у готелях, харчування, перебронювання квитків).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві МЗС України щодо ситуації довкола рейсів авіакомпанії “Аеросвіт”, яку під час брифінгу оприлюднив заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.

Він відзначив, що у МЗС уважно відслідковують ситуацію, що складається з початку 2013 року навколо виконання компанією “АероСвіт” своїх зобов’язань перед громадянами України — пасажирами міжнародних авіарейсів.

“На фоні численних проблемних питань, з якими стикається згаданий український перевізник, Міністерство втрутилося у ситуацію та надає необхідну допомогу нашим співвітчизникам”, - сказав він.

Зокрема, закордонні дипломатичні установи України надавали та продовжують надавати сприяння пасажирам компанії “АероСвіт” у зв'язку з відмінами її рейсів в аеропортах Варшави, Стокгольму, Тель-Авіву, Ташкенту, Нью-Йорку, Будапешту та Хошиміну.

Крім того, міністерство рекомендує громадянам України враховувати ситуацію, що складається довкола компанії “АероСвіт”, при планування своїх майбутніх поїздок за межі України.

Нагадаємо, 5-8 січня авіакомпанія «АероСвіт» відмінила ряд рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей «АероСвіту» забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлингових компаній про тимчасове припинення обслуговування, відповідно до заяви «АероСвіту», було спровоковане інформацією в низці інтернет-видань про нібито визнання «АероСвіту» банкрутом.

При цьому авіакомпанія заявила про переговори, спрямовані на відновлення обслуговування і відновлення графіка польотів.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами, станом на 27 грудня 2012 року, становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсягу.

Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками.