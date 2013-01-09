«Бориспіль» заявляє, що продовжить обслуговування рейсів «АероСвіту»

Про це йдеться у повідомленні прес-служби аеропорту, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.



Аеропорт також повідомляє, що в даний час «Бориспіль» веде переговори з авіакомпанією «АероСвіт» щодо реструктуризації заборгованості і схеми передоплати на найближчі дні.

«Зі свого боку, аеропорт «Бориспіль» готовий до обслуговування всіх рейсів національних і міжнародних авіаперевізників згідно з добовим планом польотів. Нагадуємо, що рішення про затримку або скасування рейсів приймає авіакомпанія. Саме авіакомпанія надає диспетчерам аеропорту інформацію, яка згодом транслюється на інформаційному табло і на сайті аеропорту», - зазначається в повідомленні «Борисполя».

Нагадаємо, 5-8 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямах.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковано інформацією у низці інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкротом.

При цьому авіакомпанія заявила про переговори, спрямовані на відновлення обслуговування і відновлення графіку польотів.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами, станом на 27 грудня 2012 року, становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена у 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія розпочала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками.