Названо найбільш вільні економіки світу. Україна посіла 161-е місце

Гонконг, за оновленими даними на 2013 рік, набрав 89,3 пункта зі 100, які нараховуються на підставі оцінки таких показників як відкритість ринку, ефективність регулювання і дотримання законодавства, ступінь втручання держави в економіку і т.д.

Але оновлений показник на 0,6 пункта нижче, ніж минулого року, через зростання держвитрат і прискорення темпів інфляції, відзначає РІА Новости.

"Гонконг володіє системою держрегулювання з високою конкурентоспроможністю, а також прозорим законодавством. Він всебічно залучений в систему світової торгівлі. Висококваліфікована робоча сила є головним чинником, що зміцнює економічну міць", - говориться в прес-релізі фонду. У п'ятірку лідерів за ступенем економічної свободи увійшли також Сінгапур (88 пунктів), Австралія (82,6 пункту), Нова Зеландія (81,4 пункту) і Швейцарія (81 пункт). США зайняли 10-е місце з 76 пунктами. Найбільша європейська економіка - Німеччина - на 19-му місці з 72,8 пунктами. На 21-му місці в індексі опинилася Грузія, яка додала 2,8 пункта і має, за новою оцінкою, 72,2 пункти.

Серед держав СНД лідирує Вірменія (38-е місце, 69,4 пункта), далі розташувалися Казахстан (68-й рядок, 63 пункта), Азербайджан (88-я позиція, 59,7 пункта), Киргизстан (89-е місце, 59,6 пункта), Таджикистан (131-а позиція, 53,4 пункта). Росія, на думку експертів фонду, увійшла в список держав з найменшим ступенем економічної свободи і займає 139 сходинку, маючи 51,1 пункта.

Трохи вище, на 136-му місці, в ньому розташувався Китай, у якого 51,9 пункта. Відсутність економічних свобод експерти зафіксували в Білорусі (154-е місце, 48 пунктів), Україні (161-місце і 46,3 пункта), а також в Узбекистані (162-е місце, 46 пунктів). Найнижчу, 177-у позицію, в рейтингу має КНДР - у країни всього 1,5 пункта з урахуванням поліпшення минулорічної оцінки на 0,5 пункта.