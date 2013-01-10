У Польщі затримали п’ятьох українців через проблеми з візами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прикордонної служби у четвер.

Українців затримали неподалік від кордону з Німеччиною прикордонники із Згожельського відділу.

"Кожна з віз була видана для роботи у Польщі, однак жоден іноземець не планував її виконувати. Затриманих чекає процедура примусового видворення та покарання за злочин, яке - у зв’язку з тим, що вони визнали свою вину - буде менш суворим", - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за першу половину 2012 року польські прикордонники затримали за порушення правил перебування у Польщі понад 800 українців, що на третину більше показників перших шести місяців 2011 року.

Видача польських віз за цей же період зросла на 13% - до понад 310 тисяч штук.

Польські прикордонники найчастіше затримують українців за те, що вони працюють у Польщі без необхідних для цього документів, мають протерміновані або неправомірно використовують видані їм консульством робочі візи: наприклад, їздять туристично чи на роботу до інших держав Шенгенської зони, до якої в кінці 2007 року приєдналися поляки.