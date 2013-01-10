Керівництво шахти назвало дії гірників «хуліганською витівкою»

Про це УНІАН повідомила прес-служба ДТЕК.



«Керівництво ОП «Шахта «Червоний партизан» вважає незаконне проникнення на підприємство представників так званої «Незалежної профспілки міста Свердловська» хуліганською витівкою», - сказано в повідомленні.

«Серед представників НПмС практично немає людей, які працюють на шахті, тому вони не можуть виступати від імені трудового колективу, але при цьому заважають нормальній роботі підприємства», - сказав в.о. директора підприємства ОП «Шахта «Червоний партизан» Євгеній Кундрюков. Також у повідомленні говориться, що керівництво шахти зверталося із заявою до правоохоронних органів з метою оцінки незаконних дій НПмС і видворення представників цієї організації з території шахти. «Інформація про нібито масові звільнення в «ДТЕК Свердловантрацит» є неправдивою. На підприємстві зараз проходить процес об'єднання шахт у шахтоуправління, в результаті якого всі шахтарі залишаться працевлаштованими», - наголошується в повідомленні. У повідомленні сказано, що раніше голова Свердловської територіальної організації Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Рогочій заявляв, що НПмС ніколи не займалася профспілковою роботою як такою, а ці люди діють виключно в особистих корисливих цілях. «Їх діяльність завжди носила провокаційний і політичний характер. Організація з сумнівною репутацією, чисельністю в кілька десятків осіб, не може представляти інтереси трудового колективу підприємства», - сказав В.Рогочій.

Також у повідомленні наголошується, що інтереси трудового колективу шахти «Червоний партизан», згідно з Колективною угодою, що діє на підприємстві «ДТЕК Свердловантрацит», представляє виключно Профспілку працівників вугільної промисловості України.

У прес-службі компанії зазначають, що це не перший такий виступ «активістів». «21 грудня кілька осіб на шахті «Червоний партизан» намагалися увірватися в кабінет директора підприємства і в ультимативній формі висунули вимоги зрівняти їх у правах з членами Укрвуглепрофспілки», - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 січня близько 7 години ранку члени Незалежної профспілки міста Свердловська зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» Олександра Богданова, вимагаючи скасувати наказ про реорганізацію підприємства і усунути порушення прав членів профспілки.

Шахта «Червоний партизан» входить до складу підприємства «ДТЕК Свердловантрацит» (Луганська обл).

ДТЕК – найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Підприємства ДТЕК працюють у сегментах видобутку і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції та продажу електроенергії. У портфелі вугільних активів ДТЕК – 31 шахта і 12 вуглезбагачувальних фабрик у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях України, а також у Ростовській області Російської Федерації. У 2011 році на українських шахтах ДТЕК видобуто більш як 37 млн. тонн вугілля. Сегмент генерації представляють 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю понад 18 Гвт. Генеруючі підприємства ДТЕК розташовані в семи областях і столиці України (ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві). Сегмент дистрибуції та продажу електроенергії представляють 5 підприємств. Енергопостачальні компанії ДТЕК обслуговують близько 4,5 млн. клієнтів – фізичних і юридичних осіб.