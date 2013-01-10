Рейд по проблемних сім'ях закінчився пострілами

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Згідно з повідомленням, 10 січня 2013 р. у Петровському районі м. Донецька між місцевим жителем і співробітником кримінальної міліції у справах дітей Петровського райвідділу міліції, що виконував свої службові обов'язки, стався конфлікт, під час якого правоохоронець був змушений застосувати зброю.

У цей день міліціонер, згідно графіка профілактичних заходів Петровського райвиконкому, брав участь у проведенні рейду по сім'ях, які потрапили у складні життєві обставини, спільно з трьома співробітницями служби у справах дітей Петровського райвиконкому.

На черговій адресі сусід однієї з таких сімей, що знаходився в стані алкогольного сп'яніння, вступив у конфлікт з учасниками рейду, поводився вороже, агресивно, на зауваження не реагував. Чоловік накинувся на співробітника міліції, зав'язалася боротьба. Вимушений захищати жінок і себе, міліціонер застосував зброю. В результаті громадянин отримав тілесні ушкодження. Також тілесні ушкодження були нанесені і правоохоронцю.

Даний факт зареєстрований у журналі Єдиного обліку. Перевірку проводить прокуратура Петровського району.