Прикордонники виявили 13 каністр зі спиртом

Знахідка була в лісосмузі за 20 м від кордону, повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Загалом було виявлено 355 літрів спирту.

Спирт, оцінений у 6 тисяч гривень, прикордонники передали представникам митниці. Встановлюються особи, які причетні до протиправної діяльності.