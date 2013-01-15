Прикордонники виявили 13 каністр зі спиртом
01:37, 15 січня 2013Суспільство
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В Одеській області у неділю вночі прикордонний наряд відділу «Станіславка» Котовського загону виявив бочку і 13 каністр зі спиртом.
Знахідка була в лісосмузі за 20 м від кордону, повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Загалом було виявлено 355 літрів спирту.
Спирт, оцінений у 6 тисяч гривень, прикордонники передали представникам митниці. Встановлюються особи, які причетні до протиправної діяльності.
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