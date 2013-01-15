Лікарі розповіли, коли чекати епідемії грипу

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний спеціаліст державного санітарно-епідеміологічного нагляду Державної санітарно-епідеміологічної служби Олександр Заіка повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського Алла Мироненко додала, що нинішній сезон захворюваності буде вищої інтенсивності, ніж попередній.

“Тобто буде середньої інтенсивності, тобто нічого надзвичайного”, - сказала вона.

За словами А.Мироненко, найчастіше епідемія грипу та ГРВІ розпочинається у східних регіонах, а закінчується у західних та південних.

Вона також повідомила, що цього сезону в Україні очікується розповсюдження нового штаму грипу «Вікторія» Н3N2, який переважатиме серед інших штамів.

Водночас вона додала, що в Україні “пандемічний грип не буде провідним, бо він вже два сезони підряд викликав захворювання у людей, і вже більше половини населення мають до нього імунітет”.

За словами А.Мироненко, пандемічний грип A(H1N1) найпоширеніший серед осіб віком від 17 до 50 років, а “старі люди і маленькі діти мало хворіли”. Вона додала, що фахівці не можуть пояснити, з чим це пов'язано.

Разом з тим А.Мироненко наголосила, що пандемічний грип є найпідступнішим серед усіх інших штамів грипу, і «при ньому можуть дуже швидко розвинутися ускладнення у вигляді пневмонії», тому у разі захворювання необхідно якнайшвидше звертатися за медичною допомогою.

Вона наголосила, що найбільше шансів померти від грипу мають ті люди, які не почали вчасно лікуватися і які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема, різні хронічні патології, імунодефіцит, ожиріння, діабет, бронхіальна астму.

«Якщо такі люди не щеплені, то «де тонко, то там і рветься», - сказала А.Мироненко.

Вона зазначила, що, відповідно до позиції Всесвітньої організації охорони здоров’я, вакцинацію можна проводити під час усього епідеміологічного сезону.

Водночас А.Мироненко додала, що ефективно та надійно захищає щеплення, зроблене ще восени - до початку інтенсивної циркуляції вірусу.

“Треба пам'ятати, що для утворення захисного рівня імунітету потрібно для дорослого хоча б 10 днів, тому всі культурні люди, хто дбає про себе і про здоров'я родини, той робить щеплення заздалегідь”, - А.Мироненко.

За її словами, дітям, які мають щепитися вперше, потрібна дворазова вакцинація, зокрема, це стосується дітей до трьох років.

“А дворазова вакцинація з інтервалом 4 тижні забирає більше часу, тобто дітей, якщо ви захочете зараз щепити, то ви точно не встигнете”, - додала вона.

При цьому А.Мироненко повідомила, що вагітних жінок “слід щепити у другому - третьому триместрі вагітності, але є досвід інших країн, зокрема, США, Аргентини, котрі щеплять вагітних в будь-який період вагітності”.

На думку О.Заіки, міфом є те, що вакцинацію можна проводити тільки до початку епідемії. За його словами, щеплення цілком можна проводити й під час епідемії. О.Заіка повідомив, що лише близько 310 тисяч українців на сьогодні зробили щеплення від грипу, а це 0,75% від загальної кількості населення.

А.Мироненко додала, що “це навіть менше, ніж у минулому році”.

О.Заіка повідомив, що з 1 жовтня 2012 року вже близько 2,5 мільйонів українців перехворіли, в тому числі на ГРВІ.