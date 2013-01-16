Банк виявив свій логотип на чужих оголошеннях про кредит

Про це УНІАН повідомили в Секторі зв'язків із громадськістю УМВС в області.

Досудове розслідування проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч.3 статті 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару), що карається штрафом від десяти до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Співробітники Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в Чернігівській області викрили та задокументували факт незаконного використання знаків для товарів і послуг одного з українських банків з боку посадових осіб іншого комерційного підприємства.

За даними міліції, комерсанти у безкоштовних інформаційних виданнях неодноразово друкували оголошення про надання кредитів, використовуючи при цьому знаки для товарів і послуг іншого банку, який жодних дозволів на використання свого товарного знаку іншим комерційним структурам не надавав. Представники банку звернулися до правоохоронних органів вважаючи, що комерційна структура, завдяки незаконним діям, забрала в них частину клієнтів.

Відповідно до рішення Антимонопольного комітету України, розмір матеріальної шкоди, завданої банку діями комерційного підприємства щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг в рекламних матеріалах та діловій документації, становить понад 5 млн грн. Триває слідство.