Українські компанії переорієнтуються на офшори в Африці і на Карибах - експерти

Про це йдеться у квартальному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast, підготовленому аналітичною групою Da Vinci AG.

На думку аналітиків компанії зовнішні та внутрішні причини приведуть до скорочення практики оптимізації сплати податків і зборів через юрисдикцію Кіпру. «Проте, враховуючи важкий економічний і податковий клімат в Україні, ми оцінюємо ймовірність повномасштабного повернення коштів в Україну, як низьку. Ситуація з Кіпром скоріше приведе до перерозподілу фінансових потоків між іншими офшорними юрисдикціями і пошуку в 2013 році нових ефективних «податкових гаваней», - йдеться в прогнозі.

«Непрямим підтвердженням цьому є динаміка зростання експорту товарів у деякі держави світу, що використовуються як податкові гавані, в період 10 місяців у 2012 році. Як відомо, експорт товарів в офшорні юрисдикції використовується як найпоширеніша схема реінвойсинга, яка дозволяє оптимізувати податки. Тому показники динаміки експорту товарів в окремі країни, що мають подібний статус, можуть використовуватися для вивчення тенденцій в даному сегменті »- зазначається в документі.

В Ukrainian Economic Trends Forecast наводиться статистика збільшення експорту товарів у Беліз, Британські Віргінські острови, Сейшельські острови, Маршаллові острови, Багамські острови. «У 2013 році вітчизняні групи будуть більш активно освоювати нові офшорні юрисдикції в Центральній Америці, Африці і Карибському басейні» - стверджують аналітики.