Україна готова відправити «Гетьмана Сагайдачного» воювати з піратами

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, про це заявив у Брюсселі начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана під час зустрічі з новопризначеним головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Повітряних сил Франції Патріком де Роз’є.

Сторони обговорили стан військового співробітництва між ЗСУ та військовими структурами ЄС. Було відзначено успішне виконання Робочого плану військового співробітництва між ЗСУ та Радою ЄС у галузі Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) у 2012 році за визначеними пріоритетами: розширення формату військово-політичного діалогу між керівництвом Збройних сил України та військових структур Євросоюзу, участь в операціях з урегулювання криз під проводом ЄС, досягнення взаємосумісності визначених підрозділів ЗС України для участі у спільних військових навчаннях, підготовка до залучення підрозділів української армії до формування бойових тактичних груп ЄС, а також підготовка фахівців у сфері СПБО.

«Україна готова направити фрегат “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом та оглядовою командою на борту для участі в операції ЄС з протидії піратству “АТАЛАНТА” після виконання завдань в операції “Океанський щит” наприкінці 2013 року», – сказав В.Замана.

За його словами, зараз триває робота з підготовки екіпажу та корабля до участі в операції, спільно з МЗС України опрацьовується відповідна технічна угода.

Голова Військового комітету ЄС висловив задоволення результатами оперативного чергування сил і засобів ЗСУ у складі бойової тактичної групи ЄС “Хелброк” (Греція, Болгарія, Румунія, Кіпр).

Українська сторона поінформувала про намір взяти участь у формуванні БТГ ЄС “Хелброк” у 2014 році, а також про готовність у майбутньому залучитися до чергування у складі інших БТГ ЄС, зокрема, бойової тактичної групи ЄС країн Вишеградської четвірки у 2016 році.

Сторони також відзначили успішне проведення в ЗС України вже другого курсу СПБО за сприяння Європейського коледжу безпеки і оборони. На даний захід було залучено широку аудиторію слухачів за мінімальних фінансових витрат.

В.Замана висловив сподівання на подальшу співпрацю з новим головою Військового комітету ЄС та запросив його відвідати Україну з офіційним візитом у 2013 році.