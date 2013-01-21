В Абхазії вбили супротивника Діда Хасана

Про це 21 січня повідомляєЛента.ру з посиланням на видання «Наша Абхазія».

Напад на 31-річного А.Гулію було здійснено на вулиці в Сухумі. До злодія у законі під'їхала машина, з якої відкрили вогонь. Дата нападу не уточнюється, повідомляється лише, що вночі 20 січня А.Гулія помер у лікарні.

А.Гулія одержав статус злодія у законі 10 грудня 2012 року в Дубаї. Там відбулася «сходка» приблизно шістдесяти злодіїв у законі, які протистоять лідерові російського криміналітету Діду Хасану. На зустрічі було «короновано» 15 нових злодіїв, що розглядалося як виклик А.Усояну. Останнім часом у злочинному середовищі у зв'язку з конфліктами діяв мораторій на нові «коронації», і порушувати його наважувалися лише прихильники Діда Хасана. У Дубаї його супротивники показали, що вважають, що також мають право порушити заборону.

За інформацією агентства «Прайм крайм», після дубайскої «сходки» наближені А.Усояна відкрили «полювання» за «коронованими» там злодіями. Щоб улагодити ситуацію, наприкінці грудня до Москви прибули двоє недоброзичливців Діда Хасана - Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумський) і Джемо Мікеладзе (Джемо).

16 січня Дід Хасан був застрелений снайпером на виході зі свого улюбленого ресторану. 20 січня кримінального авторитета поховали на Хованському цвинтарі у Москві. Спочатку тіло загиблого збиралися вивезти на батьківщину, до Грузії, проте друзям покійного не вдалося одержати від грузинської влади гарантій недоторканності. У Грузії за статус злодія у законі передбачена кримінальна відповідальність.

На думку аналітиків, після смерті Діда Хасана (який не залишив впливового наступника) у кримінальному світі почнеться перерозподіл влади. У «Прайм крайм» зазначають, що смерть А.Гулії, швидше за все, є помстою за вбивство А.Усояна.