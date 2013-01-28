На львівській шахті почали піднімати гірників, які застрягли під землею

Про це повідомив УНІАН директор Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації Олексій Титаренко.

Зокрема, він зазначив, що «Львівобленерго» сьогодні о 15.08 відключило шахті електропостачання, але наразі подачу електроенергії вже відновлено і гірників піднімають з копальні.

За словами О.Титаренка, „Львівобленерго” відключило шахту від електроенергії після неодноразових попереджень зробити це у зв’язку із заборгованістю.

„Зараз досягнуто домовленості про відтермінування погашення заборгованості. Електроенергію відновлено. Шахта працює”, - зазначив О.Титаренко.

Як повідомили УНІАН у Відділі корпоративних зв’язків ПАТ „Львівобленерго”, борги шахти „Надія” перед „Львівобленерго” становлять 3,6 млн грн.

15 січня керівництву шахти було направлено попередження про можливе відключення електроенергії.

Як повідомляв УНІАН, за даними теруправлінні Держгірпромнагляду у Львівській області, "Шахта "Надія" була повністю відключена від електропостачання.

На той момент в шахті знаходилось 86 працівників. У зв'язку із загрозою життю та здоров'ю працівників в дію було введено план ліквідації аварії, для евакуації гірників на шахту виїхало відділення Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону. У повідомленні теруправління зазначено, що відімкнення від електропостачання загрожує загазуванням та затопленням гірничих виробок копальні, а припинення роботи котельні - замерзанням тепломереж шахти і припиненням опалення міста Соснівка.