Міліція вже має версію вбивства директора готелю в Феофанії

Розстріляний сьогодні у Подільському районі Києва чоловік обіймав посаду директора готельного комплексу Національної академії наук України, який розташований на території клініки “Феофанія”.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

“Вбитий сьогодні в Києві - це директор двоповерхового готельного комплексу НАН, що знаходиться на території “Феофанії”, Фомін Юрій Сергійович”, - сказав В.Фаринник.

За його словами, слідство розглядає декілька версій, серед яких основна - професійна діяльність. “Професійна бізнесова діяльність - це наразі основна версія”, - сказав В.Фаринник.