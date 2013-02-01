На місці пригоди працюють слідчо-оперативні служби.

У столичному главку міліції повідомили, що сьогодні близько 10.00 на лінію “102” зателефонував невідомий чоловік і розповів, що у Подільському районі за адресою: вулиця Тираспільська, 46, поблизу Дитячої школи мистецтв перехожі почули звук, що нагадував хлопок. Одразу ж після цього на землю впав чоловік, а біля нього за кілька секунд з’явилася пляма крові.

На місці події слідчо-оперативна група виявила тіло чоловіка 1967 року народження, смерть якого настала в результаті вогнепального поранення у голову.

У міліції наголосили, що проводяться невідкладні заходи зі встановлення свідків та обставин події.

Слідчим відділом Подільського райуправління міліції дана подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Водночас, як повідомляє ТСН, на вулиці Котовського у Києві вбили директора готельного комплексу "Феофанія" Юрія Фаніна. Директора готельного комплексу, що належить Академії наук, вбили пострілом в голову на вулиці. Міліція офіційно цю інформацію поки що не підтверджує.