ЄБРР: інвестиційний клімат в Україні істотно погіршився

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент ЄБРР Сума Чакрабарті у вівторок, 5 лютого, на прес-конференції в Києві.

Він заявив про готовність продовжувати інвестувати в проекти в Україні на тому самому рівні (близько 1 млрд євро на рік) за умови поліпшення інвестиційного клімату в країні. «Погіршення інвестиційного клімату виявляється у корупції на всіх рівнях, діях податкових органів і митниці, неефективності роботи судової системи. У ході зустрічей з Президентом і членами уряду України я виклав ці обставини, і уряд готовий працювати з нами... Ми хочемо створити незалежний орган для розгляду скарг наших клієнтів – інвесторів щодо дій влади, і критерієм поліпшення ситуації буде підвищення інтересу інвесторів до України», - сказав С.Чакрабарті. І додав: «Сьогодні я передам Президентові конкретний список реформ».

Президент банку підкреслив, що перспективними для ЄБРР є проекти фінансування агробізнесу і інфраструктури, в яких банк вже інтенсивно працює, а також проект з підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС, оскільки для України це питання є істотним, зважаючи на високу залежність від атомної енергетики, а у ЄБРР є досвід у цій сфері.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував у 2012 році в 35 українських проектів 1,2 млрд дол., при цьому 71% коштів було надано приватним компаніям, 29% - на проекти у державному секторі.

Станом на 1 січня 2013 р., ЄБРР узяв зобов'язання щодо надання понад 10,7 млрд дол. у рамках 318 проектів.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров раніше заявляв, що Україна розраховує в 2013 році на допомогу Європейського банку реконструкції та розвитку у фінансуванні низки проектів, зокрема з будівництва Харківського метрополітену і високовольтної лінії «Новоодеська – Арциз».