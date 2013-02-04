Азаров запевняє, що Україна покращує інвестклімат та бореться з корупцією

В Україні проводиться велика робота з покращення інвестиційного клімату та подолання корупції. Про це заявив Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.

Глава Уряду наголосив, що в Україні сприятливий інвестиційний клімат. «Інвестиційний клімат в Україні абсолютно нормальний», - наголосив Микола Азаров, додавши, що свідченням тому є нещодавнє підписання великої інвестиційної угоди з компанією Shell щодо розробки Юзівського родовища газу. «Обсяг інвестиції складає 10 млрд дол», - сказав він.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, за словами М.Азарова, в Україні реалізується національний план структурних реформ, виконання якого забезпечує Уряд.

Він підкреслив, що минулого року Україна підвищила рейтинг з привабливості ведення бізнесу майже на 50 позицій. За рейтингом Doing Business-2012 Україна піднялася на 16 позицій.

М.Азаров наголосив, що цього року Україна планує ввійти у сотню країн щодо легкості ведення бізнесу.

Також, як відзначив Прем’єр-міністр, Україна співпрацює з різними міжнародними організаціями з економічних питань, серед яких, зокрема, Американська торговельно-економічна палата, Європейська бізнес-асоціація та ін.

За словами Глави Уряду, в Україні ведеться велика робота щодо підтримки та захисту прав інвесторів та бізнесу.

М.Азаров відзначив, що бізнес позитивно сприйняв введення змін у контексті прийняття нового Податкового та Митного кодексів. Він повідомив, що в Україні податок на прибуток складає 19%, діє автоматичне повернення податку на додану вартість, вирішено низку проблем з митним оформленням вантажів. Також значно спрощено умови ведення бізнесу. Крім того, прийнято новий Кримінальний процесуальний кодекс, проведено судову реформу, створюються центри з надання адміністративних послуг.

Прем’єр-міністр запевнив співбесідника, що в Україні також ведеться велика боротьба з корупцією. «Існує ціла програма, яка з одного боку робить прозорою механізми прийняття рішень, а з іншого – підвищує відповідальність адміністративних осіб за корупційну діяльність», - сказав він.