Міліціонерові дали 1,5 року з конфіскацією за «кришування» наркоторговців

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

У ході слідства було встановлено, що організатором злочинного угруповання, до складу якого входило 9 чоловіків, була 40-річна жителька Івано-Франківської області.

Впродовж 2011-2012 років жінка залучала наркозалежних, раніше судимих осіб, які за її вказівками купували необхідні для виготовлення наркотиків сировину та прекурсори. У подальшому в орендованих квартирах зловмисники виготовляли наркотичний засіб та збували його на території області.

За даними СБУ, злочинці діяли під прикриттям співробітника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків. За свої «послуги» працівник міліції отримував грошову винагороду. Він попереджав своїх «підопічних» про можливі перевірки з боку правоохоронців, і у такий спосіб наркоторговцям тривалий час вдавалось уникати затримання.

У середньому впродовж місяця наркоугруповання отримувало понад 100 тис. грн незаконного прибутку.

На початку березня 2012 року співробітники СБУ затримали вісьмох членів злочинного наркоугруповання під час чергового збуту наркотичного засобу.

Наступного дня правоохоронці затримали корумпованого міліціонера, який сприяв цій протиправній діяльності.

Рішення суду організаторку ОЗУ засуджено до 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інших учасників угруповання засуджено до різних термінів ув’язнення – від 1,5 до 5 років.

Міліціонер, який сприяв протиправній діяльності наркоугруповання, також судом визнаний винним та засуджений до 1,5 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна. Його також позбавлено спеціального звання «лейтенант міліції» та права обіймати будь-які посади у правоохоронних органах, поінформували в СБУ.