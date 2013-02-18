Тільки 7% барів і кафе не дотримуються заборони куріння (дані моніторингу)

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила медіа-координатор центру «Життя» Юлія Солоха, представляючи результати січневого моніторингу 1133 закладів ресторанного господарства у 13 обласних центрах України, в Києві та Криму.

Ю.Солоха відзначила, що метою моніторингу була оцінка реальності виконання закону, який повністю забороняє куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства.

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Відповідно до моніторингу, основна частина якого проводилася із 16-ї години і до опівночі, у 508 перевірених кафе було виявлено 20 порушень – 4%, із 254 ресторанів порушення зафіксували у 16-ти – 6%.

Крім того, активісти відзначили 20 барів-порушників із 261 перевіреного – 8%, а також 32% порушень (у 12 закладах) виявилося у 38 нічних клубах.

Окремо учасники моніторингу перевірили паби, трактири, піцерії та більярдні: із 72 закладів у 8 було виявлено порушення – 11%.

Таким чином, порушення – куріння сигарет, кальянів та наявність попільничок на столах – було зафіксовано у 76 закладах, що становить 7% від загальної кількості перевірених закладів.

При цьому найбільша кількість порушень була виявлена в Одесі, Донецьку, Києві та Харкові, найменша – в Івано-Франківську, Луганську та Чернігові.

«Закон, на нашу думку, на думку громадськості, дуже добре сьогодні виконується. Є поодинокі випадки, де порушують закон», - сказала Ю.Солоха і додала, що персонал ресторанів і кафе вдячний за те, що зараз їм «легше дихати».

За результатами перевірки активісти надіслали скарги щодо виявлених порушень до територіальних органів Державної інспекції з питань захисту прав споживачів.

Як відзначив директор Інституту медіа права, керівник проекту «Київ без тютюнового диму» Тарас Шевченко, два роки тому проводився моніторинг виконання відповідного закону, який діяв на той час. Нормою встановлювалося, що принаймні 50% приміщення мало бути пристосовано для некурців. «Результати тоді були – 70% невиконання» - сказав він і додав, що розмежування зон не працює.

Таким чином, на переконання Т.Шевченка, повна заборона куріння у ресторанних закладах виконується набагато краще.

У свою чергу виконуючий обов’язки начальника відділу контролю у сфері послуг Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Олег Кобельков повідомив, що з початку дії закону, станом на 28 січня, інспекцією позапланово було перевірено 110 суб’єктів господарювання, у 32 з яких зафіксовано порушення. При цьому до порушників було застосовано понад 44 тис. грн фінансових санкцій.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 16 грудня, згідно з ухваленим 24 травня Законом «Про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», заборонено куріння в закладах громадського харчування.

Також забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів, гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов’язані обладнати спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення.

Штраф для власників закладів, у разі порушення заборони куріння, становить від 1 до 10 тис. грн.