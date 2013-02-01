Раді пропонують знову дозволити куріння в барах і кафе

Народний депутат Лев Миримський (позафракційний) зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 2153 «Про внесення змін до Закону «Про заходи щодо попередження і зменшення споживання тютюнових виробів та їх шкідливий вплив на здоров'я населення» (щодо додаткових умов реалізації закону).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Л.Миримського, цей законопроект спрямовано на відновлення прав курців.

Так, документом передбачено, що повна заборона на куріння повинна стосуватися закладів державної та комунальної форми власності. Згідно із законопроектом, приватні ресторани, бари і кафе можуть бути повністю або частково орієнтовані на обслуговування курців. Те ж саме стосується й спеціальних закладів, орієнтованих виключно на курців – сигарних клубів.

Як зазначають у прес-службі, у випадку, якщо суб'єкт господарської діяльності надає ресторанні послуги й організовує дозвілля виключно споживачів, які курять, на його вході має бути розміщено інформацію, що складається з відповідного графічного знаку й напису: «Обережно. Дозволяємо куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!». Якщо ж розважальний заклад не обмежує коло відвідувачів, він повинен мати окреме приміщення для обслуговування відвідувачів, які споживають тютюнові вироби, оснащене витяжною вентиляцією й не суміжне з приміщенням головного входу.

«Не можна курити в ліфтах, на дитячих майданчиках й таке інше. Це логічно й справедливо. Не розумію, чому в кафе не можна? В усіх кафе були зал для тих, хто курить, і тих, хто не курить. Люди приходять у кафе, щоб розслабитися, поїсти, випити каву й покурити. Я жодного разу не бачив людей, які не курять, і дітей у залах для тих, хто курить. Позбавляти людей вибору, навіть вибору - курити або не курити, - це в якомусь сенсі все одно, що руйнувати основи демократичної культури. Це не лише марно, але й украй неповажно по відношенню до тих, хто курять», - переконаний Л.Миримський. «А що, коли вегетаріанці почнуть друкувати страхітливі графічні зображення з розчленованими трупами тварин на палках ковбаси?», - додав він.

Крім того, законопроект передбачає внесення поправки, яка виключає електронні сигарети й кальяни зі списку заборонених до споживання в громадських місцях. Замість них пропонується заборонити куріння «замінників тютюну».

У пояснювальній записці автор зазначає, що в Україні немає абсолютної заборони на обіг тютюнових виробів та їх споживання. При цьому держава використовує можливість поповнення бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору. В таких умовах, вважає депутат, переслідування й обмеження прав на дозвілля і відпочинок курців, які не порушують прав інших на чисте повітря, є не лише неетичним із боку держави, але й таким, що порушує конституційні принципи.

«Повністю розділяючи державну позицію щодо пропаганди здорового способу життя, відповідального ставлення до свого здоров'я й здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної й суспільної цінності, необхідно зазначити, що держава при ухваленні законодавчих актів не повинна допускати звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод людей, зокрема, тих, які вільно й свідомо обрали куріння як стиль життя або елемент дозвілля й при цьому не порушують права та свободи інших людей», - зазначається в пояснювальній записці.

При цьому зміни до закону не скасовують адміністративного покарання у вигляді штрафів за куріння в громадських місцях.