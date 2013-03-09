У містах України відзначили 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка

У Севастополі на честь 199-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника поету, спорудженого близько 10 років тому на площі перед будинком Гагарінської райдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, у заходах взяли участь представники влади міста, командування Військово-морських сил Збройних сил України, громадськості.

Церемонія розпочалася читанням віршів Великого Кобзаря переможцями 4-го етапу літературного-мовного конкурсу імені Т.Г.Шевченка, а завершилася проходженням урочистим маршем підрозділу почесної варти і військового духового оркестру українського флоту.

Заступник голови СевастопольськоУ Севастополії міськдержадміністрації Ірина Заєць сказала журналістам: «Я вважаю, що для нашого багатонаціонального міста такий традиційний захід як покладання квітів до пам’ятника Шевченку має величезне значення, тому що це згуртовує наших людей». Крім того, додала вона, це має велике значення для виховання молодого покоління, оскільки Шевченко «все життя боровся за свободу України».

Заступник командувача ВМС України з виховної і соціально-психологічної роботи, капітан 1-го рангу Андрій Урсол в інтерв’ю журналістам повідомив, що на українському флоті з нагоди 199-ї річниці від дня народження Т.Шевченка заходи розпочалися ще у січні, коли спільно з міськдержадміністрацією проводилися конкурси на краще читання віршів великого поета, на краще знання української мови.

Як додав офіцер, сьогодні в українських ВМС проводяться заходи інформаційного забезпечення, під час яких «ми нагадуємо, що Тарас Григорович Шевченко – не тільки великий український поет, письменник і художник, а ще й моряк, який частину свого життя провів на службі на Аральскому морі, де брав участь в експедиціях (гідрографічних – УНІАН)».

* * * * *

Сьогодні у Житомирі з нагоди 199-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка пройшов мітинг біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході вязли участь члени ВО «Свобода», активісти Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, представники партії «УДАР», студенти та викладачі місцевих вишів, громадськість міста - близько 200 чоловік.

Учасників мітингу охороняли правоохоронці.

Захід пройшов під партійними прапорами та гаслами: "Шануймо національних героїв!", "Слава Україні!".

Церемонія розпочалася молебнем, а продовжилася -читанням творів Кобзаря.

Також учасники мітингу поклали квіти до пам’ятника поету.

Як заявив на мітингу голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Сидір Кізін, "сьогодні, 9 березня, у день народження Великого Кобзаря, також виповнюється 104 роки з дня народження Тараса Бульби-Боровця - видатного українця, який у серпні 1941 року на Житомирщині заснував Українську повстанську армію "Поліську Січ" та Олевську республіку. З огляду на це сьогоднішній захід присвячено не лише річниці від дня народження Тараса Шевченка, а й вшануванню Тараса Бульби-Боровця".

* * * * *

Сьогодні в Полтаві близько 300 чоловік прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку, щоб у 199-й річницю від дня його народження вшанувати пам'ять Великого Кобзаря.

Як передає кореспондент УНІАН, серед учасників заходу - представники влади, органів місцевого самоврядування, духівництва, громадських організацій, молодь.

Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Віктор Животенко вважає, що сьогоднішня дата - велике свято. "Для мене особисто сьогодні - велике свято, адже Тарас Шевченко - це той випадок, коли важлива не форма, а суть, бо суть його думок, листи - це суть української душі, української незалежності, України", - сказав він.

На думку заступника голови Полтавської обласної ради Володимира Марченка, "ми повинні не просто читати Шевченка, а ми повинні жити по Шевченку, думати по Шевченку і діяти по Шевченку. Тоді наше життя зміниться на краще".

Також сьогодні в центрі селища Опішня Полтавської області був закладений перший камінь нового пам'ятника Т.Шевченку. Встановити сам пам'ятник планують вже наступного року - до 200-річчя від дня народження Кобзаря.

* * * * *

Сьогодні в Івано-Франківську відбулося урочисте віче з нагоди 199-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам’ятника Кобзарю зібралися голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк та його заступники, керівництво обласної ради та Івано-Франківського міськвиконкому, ветерани УПА, військовослужбовці, лідери партій і громадських організацій, народні депутати, жителі міста.

Митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин у співслужінні із священиками УАПЦ та УПЦ КП відслужили поминальну панахиду за Т.Шевченком. По тому учасники заходу поклали вінки та квіти до підніжжя пам’ятника. Після цього відбулося віче.

Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький провів аналогію із поемою Т.Шевченка «Руїна», порівнявши нинішню ситуацію в державі з руїною. За його словами, «треба від оспівування Шевченка переходити до дій, до праці, і заходитися вже будити народ, якщо в собі шануємо Шевченка». «Нині всі мусимо бути націлені на боротьбу і перемогу українства в Україні», - наголосив він.

За словами заступника міського голови Івано-Франківська Михайла Вереса, сьогодні стоїть завдання перед всіма українцями «витворити з великої маси українського народу свою націю, яка б поважала свою історію, мову, культуру».

Народний депутат від ВО «Свобода» Олександр Сич назвав Т.Шевченка «прабатьком українського націоналізму», який першим «прорік: кайдани порвіте!». За його словами, маємо стати «патріотами великої соборної і незалежної України».

Виступи на віче переривалися піснями на вірші Т.Шевченка у виконанні хору «Червона калина».

* * * * *

Сьогодні у Львові невідомі зірвали стрічку з вінка, який комсомольці поклали до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Як повідомив УНІАН член обкому КПУ Олександр Калинюк, о 8.00 до підніжжя пам’ятника Т.Шевченку у центрі міста на проспекті Свободи комсомольці Львівщини поклали вінок, обвитий жовто-блакитною стрічкою з написом: «Тарасу Шевченку від комсомольців Львівщини».

За словами О.Калинюка, перед початком громадських заходів невідомі підійшли і зірвали стрічку з вінка.

«Судячи з усього, на Львівщині лише вибрані мають право вшановувати Тараса Шевченка. Представники ВЛКСМ Львівщини вшанували великого українця, поклали вінок до підніжжя пам’ятника, а він комусь «мозолив» очі і його зірвали перед публічними заходами. Це дикунство», - заявив О.Калинюк.

Також вшанували Т.Шевченка представники громадськості Львівщини. До пам’ятника прийшли керівництво міста й області, лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка, представники громадськості. Вони поклали квіти і заспівали пісень.

«Нас ще всіх вчили, що Шевченко – це старенький чоловік, в бурці, в кожуху. Ось таке у нас уявлення про Шевченка. Але це людина, яка мала дуже серйозну освіту, він був інтелектуалом, знав мови, писав твори на дуже високому рівні, був дуже хорошим художником. Чому ми не бачимо Шевченка відкритого, чистого, зі світлим обличчям? Наше завдання сьогодні: показати нашим дітям того Шевченка, яким він був насправді – мудрим, талановитим, красивим, обдарованим. Його твори настільки глибинні, що проходять роки, а ти читаєш і складається враження, що вірш написаний вчора. Всім бажаю не просто мати вдома «Кобзар», а час до часу його перечитувати і зовсім по-іншому сьогодні сприймати Шевченка – як великого титана, велетня», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

О 17.00 у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької розпочалася урочиста академія з нагоди 199-ї річниці від дня народження Т.Шевченка.