Українець переходив білоруський кордон у чотирьох контрабандних штанах

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі.

«Контрабандиста видавав не лише вид незграбної повноти, а й етикетки, які він і не збирався відривати», - зазначили в ДК Білорусі.

За інформацією білоруських прикордонників, джинси були вилучені.