Українець переходив білоруський кордон у чотирьох контрабандних штанах
17:02, 11 березня 2013Суспільство
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Громадянин України намагався потрапити до Білорусі в пункті пропуску «Горинь» на білорусько-українському кордоні, одягнувши відразу чотири пари контрабандних джинсів.
Штани в чоловіка забрали
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі.
«Контрабандиста видавав не лише вид незграбної повноти, а й етикетки, які він і не збирався відривати», - зазначили в ДК Білорусі.
За інформацією білоруських прикордонників, джинси були вилучені.
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