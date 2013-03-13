У GlobalLogic знають, чому їх прийшли «трусити»

Слідчі дії, що проводяться сьогодні в харківському офісі GlobalLogic, пов'язані з одним із колишніх контрагентів компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному коментарі GlobalLogic щодо сьогоднішнього інциденту.

«Сьогодні в харківському офісі ТОВ «ГлобалЛоджик Україна» правоохоронними органами Харківської області проводяться слідчі заходи стосовно одного з колишніх контрагентів компанії. Слідчі дії здійснюються в рамках чинного законодавства і у присутності адвокатів компанії», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку зі слідчими діями доступ в офіс компанії тимчасово обмежено, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові в офісі компанії GlobalLogic проводяться слідчі дії. За даними відділу зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, слідчі дії санкціоновані ухвалою Київського районного суду Харкова й здійснюються в рамках закону.

Як повідомили в міліції, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками частини 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) ККУ.