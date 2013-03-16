Тюремник отримав хабаря від хворого на СНІД

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

За повідомленням, громадянин звернувся у сектор охорони здоров’я УДПтС Вінницької області з проханням про підготовку необхідних документів для звільнення від відбування покарання його важкохворого сина за станом здоров'я. Для цього один із керівників управління поставив перед чоловіком незаконну вимогу щодо передачі йому винагороди в розмірі 3 тисячі доларів США.

Під час передачі посадовцю частини зазначеної суми - 2 тисячі доларів США, він був затриманий.

На разі, прокуратурою області, в рамках кримінального провадження, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище) КК України, проводиться досудове розслідування. Підозрюваного затримано у порядку п.1 ч.1 ст.208 КПК України.

Ув'язнений відбуває покарання в одній із виправних колоній Вінницької області та, у зв'язку з хворобою на СНІД (IV стадії) і туберкульоз, переведений на стаціонарне лікування до міжобласної багатопрофільної лікарні при Стрижавській колонії.