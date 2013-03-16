ДАІ Києва просить водіїв не паркуватися завтра поблизу «Олімпійського»
Столична ДАІ закликає водіїв не паркувати 17 березня транспорт на тротуарах прилеглих до НСК «Олімпійський» вулиць.
Столична ДАІ закликає водіїв не паркувати транспорт на тротуарах вулиць, прилеглих до НСК «Олімпійський», де 17 березня відбудеться футбольний матч чемпіонату України між командами ФК «Динамо» (Київ) – ФК «Ворскла» (Полтава).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ м. Києва.
З метою забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8 години ранку не паркувати автомобілі на тротуарах вулиць Фізкультури, В. Васильківська (вул. Червоноармійська), Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній.
Державтоінспекція радить і водіям і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених.