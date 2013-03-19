Міністр очікує значного зниження ціни на газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Я переконаний в тому, що ціну цього року буде знижено, і до опалювального сезону ми домовимося з нашими російськими партнерами про справедливу ціну, засновану на ринкових відносинах. Або ж ми продовжуємо дуже серйозно працювати над диверсифікацією (поставок газу - УНІАН), і у нас запускається друга лінія диверсифікації поставок», - сказав міністр.

Він висловив переконання, що ціна коливатиметься в районі спотових цін. «На сьогодні це в районі 350 доларів за тисячу кубометрів. Прогнозні показники провідних європейських колег коливаються у другому півріччі з розрахунку 250-280 доларів за тисячу кубометрів», - підкреслив Е.Ставицький.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 2010 року веде безуспішні переговори з російською стороною про перегляд ціни на імпортний газ.

У 2012 році ціна російського газу для компанії «Нафтогаз Україна» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Ціна природного газу для «Нафтогазу» у першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить більш як 406 доларів США за 1 тис. куб. м.

Разом з тим, за інформацією джерел з посиланням на підсумки зустрічі президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна, яка пройшла 4 березня 2013 року, можливо зниження ціни на газ в обмін на довгострокову оренду української газотранспортної системи в рамках роботи українсько-російського газотранспортного консорціуму.