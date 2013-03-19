На Сумщині судді загрожує 10 років з конфіскацією за «колядування»

На Сумщині голова Глухівського міжрайонного суду підозрюється у скоєнні низки злочинів, у числі яких значаться внесення неправдивих відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, одержання хабара у великому розмірі, винесення неправосудного вироку з корисливих мотивів, за які їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

За інформацією слідчого в особливо важливих справах прокуратури області Максима Алєксєєва, cуддя підозрюється в тому, що вона, будучи службовою особою, заздалегідь розподілила на себе кримінальну справу за обвинуваченням двох осіб шляхом внесення неправдивих даних до автоматизованої системи документообігу суду та одержала 76 тис. грн як частину від обумовленого хабара в сумі 25 тис. дол. за призначення підсудним покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі, та повернення вилученого в них товару. Того ж дня вона оголосила завідомо неправосудний вирок стосовно цих осіб - призначила їм покарання зі звільненням від його відбування, а предмет контрабанди конфіскувала.

Крім того, суддя в подальшому вчинила втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілу іншої кримінальної справи.

За цими фактами заступником генерального прокурора України 13 березня було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, яке голові Глухівського міськрайонного суду вручено 14 березня.

Зокрема, суддя підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 , ч. 1 ст. 376-1, ч. 2 ст. 368 (у редакції, яка діяла на час вчинення злочину) і ч. 2 ст. 375 ККУ, тобто у використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам, умисному внесенні неправдивих відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, одержанні хабара у великому розмірі, постановленні суддею завідомо неправосудного вироку з корисливих мотивів.

Судді загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років із конфіскацією майна. До вирішення питання про порушення за вказаними фактами кримінального провадження суддя продовжує виконувати свої посадові обов’язки.