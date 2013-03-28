Авіація доставила з Франкфурта на Кіпр 5 мільярдів євро

Авіація доставила 5 мільярдів євро на Кіпр для банків, які відкриваються в четвер після двотижневих "канікул", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на грецьку газету "Віма".

Спеціальний рейс прибув із Франкфурта в аеропорт Ларнаки, гроші перевантажили в контейнери і під посиленою поліцейською охороною перевезли в Центральний банк Кіпру. Європейський центробанк відмовився коментувати це повідомлення, пише видання.

Банківські установи Кіпру працюватимуть в четвер з 12 до 18 години, хоча зазвичай вони відкриваються о 9 ранку. Тригодинна затримка пояснюється тим, що службовцям банків повинні роз'яснити всі обмежувальні заходи, які тимчасово вводять ЦБ і Мінфін, щоб вони уникнули помилок.

Зокрема, заборонено видавати більше 300 євро готівкою на людину в день з кожного рахунку в банківській установі. Обмежені і всі інші перекази грошей.

Обмеження не стосуються дипломатичних місій і надходження грошових коштів з-за кордону, а також операцій Центрального банку та Мінфіну. Діяти ці заходи будуть чотири дні.

Банки не працювали з суботи, 16 березня, після ініціативи Єврогрупи оподаткувати всі депозити. Хоча парламент Кіпру і відхилив цю пропозицію, довіра до банківської системи була підірвана і ЦБ був змушений закрити кредитні установи в очікуванні нових рішень щодо виходу з кризи і через побоювання масового зняття коштів з рахунків.