Вілкул розповів про майже 500 підривників, які врятують мости і дамби

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на виїзному засіданні Міжвідомчого оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення протипаводкових заходів у західному регіоні, яке відбулося у Волинській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра, за його словами, для ліквідації крижаних заторів, захисту мостів, гідроспоруд, дамб передбачено залучення 90 піротехнічних розрахунків Державної служби України з надзвичайних ситуацій загальною чисельністю 490 осіб і 150 одиниць техніки. «З сьогоднішнього дня 90 піротехнічних загонів розпочали підривні роботи крижаних заторів», - сказав О.Вілкул.