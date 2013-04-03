В Україні на 6% впав обсяг видобутку «чорного золота»

16:45, 03 квітня 2013
Суспільство
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Вугледобувні підприємства України в січні-березні 2013 року скоротили видобуток вугілля на 5,7% - до 20,824 млн. тонн з 22,088 млн. тонн за аналогічний період 2012 року.

Видобуток вугілля в Україні за січень-березень скоротився на 5,7% - до 20,8 млн. тонн / Фото : Lenta.ua

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, видобуток вугілля в березні 2013 року порівняно з попереднім місяцем збільшився до 7,1 млн. тонн з 6,5 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн. тонн з 81,859 млн. тонн.

Президент України Віктор Янукович 1 березня 2013 року під час прес-конференції заявив, що для забезпечення паливного балансу країни Україні необхідно щорічно видобувати 100-105 млн. тонн вугілля.

За останні два роки Україна декларує плани з переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

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