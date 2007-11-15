80% пасажироперевізників використовують несправні машини

У Запорізькій області майже 80% підприємств, що здійснюють пасажироперевезення на території регіону, використовують технічно несправні транспортні засоби.

Такі, за інформацією прес-служби Запорізької ОДА, дані комплексної перевірки автопідприємств регіону, що проводилася спільно відділом ДАІ УМВС України в Запорізькій області, теруправлінням Головавтотрансінспекції та іншими контролюючими органами у сфері автотранспорту.

"Ними перевірено 285 суб`єктів господарювання, які здійснюють регулярні автобусні перевезення. На керівників підприємств складено 227 адмінпротоколів за випуск на маршрути технічно несправних автобусів", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що з 2044 перевірених автобусів технічно несправними визнані 525.

Крім того, за інформацією прес-служби ОДА, перевіркою виявлено 980 випадків порушення Правил дорожнього руху з боку пасажироперевізників, зокрема 3 випадки управління автобусом у стані алкогольного сп`яніння.

"За результатами перевірки на сьогоднішній день направлено 10 подань на позбавлення автоперевізників ліцензії й 11 подань на розірвання замовником договорів регулярних перевезень із автопідприємствами - порушниками. Облдержадміністрацією розірвано 5 договорів із пасажироперевізниками, що допустили порушення чинного законодавства (зокрема в частині здійснення перевезень пільгових категорій громадян).