Громадяни США усиновили 480 українських дітей

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича з посиланням на зустріч уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка у Сполучених Штатах Америки з дітьми - громадянами України, яких усиновили американські родини.

Зустріч пройшла з представниками 7 родин: Шварц, Ліоне, Роджерс, Спенсер, Боллард, Браун і Туомала.

Усиновлені діти розповіли Ю.Павленку про те, як влаштоване їхнє життя, побут, навчання, про друзів та захоплення. Батьки ж акцентували увагу на особливостях адаптації дітей до нових умов життя та американського соціуму.

Ю.Павленка цікавили особливості розвитку і виховання дітей з особливими потребами, зокрема, дітей з синдромом Дауна, оскільки минулого року іноземці усиновили 57 дітей з таким захворюванням, 56 з яких - громадяни США.

На цю тему уповноважений спілкувався з родиною Роджерсів, які усиновили чотирьох українських дітей з синдромом Дауна (з Вінницької та Херсонської областей), вже маючи двох власних і трьох усиновлених американських дітей. Батьки розповіли про розвиток, навчання та адаптацію дітей, доступ до закладів, які можуть надавати спеціальні послуги та допомагати у вихованні.

Уповноважений Президента висловив жаль, що найважче знайти батьків дітям з особливими потребами. «Я ще раз пересвідчився у тому, що діти, які з тих чи інших причин не мали батьківської турботи в Україні, знайшовши маму і тата за кордоном, живуть повноцінним життям, розвиваються, хтось вилікував тяжку хворобу, в інших - очевидна динаміка у розвитку», - сказав він.

Ю.Павленко позитивно оцінив те, що більшість батьків заохочують дітей зберігати українську ідентичність, залучають їх до життя української громади у США.

Напередодні Ю.Павленко відвідав родину Ірини та Кена Грейвз, які усиновили дворічного Данила з України. На той час хлопець мав серйозні проблеми зі здоров’ям. Нині ж здоровий 8-річний Данило має успіхи у навчанні, захоплюється малюванням та цікавиться історією України.