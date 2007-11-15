Висота хвиль у Чорному морі 5-7 метрів: циклон повертається

Шкоду від шторму влада Криму оцінює в 150 млн гривень. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Ради міністрів Криму Євген МИХАЙЛОВ сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, питання відшкодування збитків обговорювалося Радміном АРК з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Є.МИХАЙЛОВ пообіцяв, що нормальний ритм життя в Криму буде відновлено найближчим часом.

Він зазначив, що проводити роботи дуже складно, оскільки висота хвиль в морі досягає 5-7 м, а згідно з прогнозами погоди, циклон повертається.

Є.МИХАЙЛОВ вважає, що негода ніяк не вплине на курортний сезон, тому що постраждали район острова Тузла і Керч.