Міністр: у чорнобильській зоні високої води поки не очікується

Небезпеки підтоплення зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції немає, заявляє міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, на прес-конференції міністр сказав: «Зараз Прип'ять стоїть. Підвищення рівня води там немає».

Тому, за його словами, немає небезпеки, що буде підтоплення зони відчуження ЧАЕС і винос радіонуклідів.

«Сьогодні відбувається обліт Дніпра і Прип'яті керівництвом Держводагенства Сташуком. Поки ситуація стабільна, але моніторинг ми ведемо щодня. І більш повну інформацію я зможу надати ЗМІ та громадськості у найближчий час», - сказав О.Проскуряков.

Міністр також повідомив, що тримає на контролі ситуацію в Чернігівській області, де сталося підтоплення низки населених пунктів через недбалість приватних орендарів ставків.

Він підкреслив, що на місці за його дорученням вже працюють представники екологічної інспекції, вивчаючи ситуацію.