Міністр: у чорнобильській зоні високої води поки не очікується
Небезпеки підтоплення зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції немає, заявляє міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.
Небезпеки підтоплення зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції немає, заявляє міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, на прес-конференції міністр сказав: «Зараз Прип'ять стоїть. Підвищення рівня води там немає».Тому, за його словами, немає небезпеки, що буде підтоплення зони відчуження ЧАЕС і винос радіонуклідів.
«Сьогодні відбувається обліт Дніпра і Прип'яті керівництвом Держводагенства Сташуком. Поки ситуація стабільна, але моніторинг ми ведемо щодня. І більш повну інформацію я зможу надати ЗМІ та громадськості у найближчий час», - сказав О.Проскуряков.
Міністр також повідомив, що тримає на контролі ситуацію в Чернігівській області, де сталося підтоплення низки населених пунктів через недбалість приватних орендарів ставків.
Він підкреслив, що на місці за його дорученням вже працюють представники екологічної інспекції, вивчаючи ситуацію.