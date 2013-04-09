Заступник держсекретаря США післязавтра буде в Києві

Про повідомила прес-служба Державного департаменту США, передає Радіо «Свобода».

Т.Саненшайн перебуватиме в Києві з 11 по 13 квітня, де візьме участь у початку будівництва нового американського центру.

Вона також виступить на жіночому форумі, де зустрічатимуться, обмінюватимуться досвідом й обговорюватимуть стратегічні інвестиції в економічний потенціал жіноцтва жінки-керівники і представники малих і середніх компаній.

Також під час перебування в Києві заступник держсекретаря зустрінеться з урядовцями, журналістами, студентами, ЛГБТ-активістами і членами Молодіжної ради Посольства США в Києві, сказано у повідомленні.

Перед цим, 8-11 квітня Т.Саненшайн відвідає Росію, а після України, 13–16 квітня - Грузію.