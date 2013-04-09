США привітали «обнадійливе» рішення Януковича про помилування Луценка

08:57, 09 квітня 2013
Політика
432 0

Сполучені Штати Америки привітали обнадійливе рішення Президента Віктора Януковича про помилування колишніх міністрів внутрішніх справ Юрія Луценка й охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

У США помилування Луценка розцінили як важливий крок до подолання стурбованості щодо демократії

Як повідомляє Радіо «Свобода», про це заявила речник Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден.
За її словами, це важливий крок до подолання стурбованості щодо демократії і верховенства права в Україні, але залишається зробити значно більше.

«Закликаємо владу України покласти край політично мотивованим переслідуванням, здійснити широкосяжну реформу правосуддя, щоб забезпечити неможливість повторення прикладів вибіркового правосуддя, і повністю виконати рекомендації ОБСЄ, зроблені після парламентських виборів 2012 року», – заявили в Білому домі.

США твердо підтримують прагнення українського народу мати демократичне, квітуче і європейське майбутнє, а цього можна досягти тільки через продовження реалізації демократичних реформ і дотримання принципу верховенства права, наголосила речник.

«Ми й далі віддані посиленню двосторонніх відносин на грунті наших спільних трансатлантичних цінностей», – запевнили в Раді нацбезпеки.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter