Підвищення цін на бензин поліпшить якість вітчизняних доріг – експерт

«Наскільки я розумію, коли в міністра Козака запитали, що ж потрібно зробити, щоб у нас були нормальні дороги, він як варіант пояснив, що для цього можна підвищити акциз майже в 3 рази – тільки тоді вистачить на дороги. Так що говорити про небезпеку підвищення цін на бензин не варто. Конкретні ставки і час їх встановлення поки вирішується», – говорить експерт.

Корольчук переконаний, що Україна повинна захищати свій внутрішній нафтовий ринок, в тому числі і підвищенням цін і акцизів.

«Мова йде про те, що держава буде розглядати як варіант захисту власного ринку підвищення акцизів на імпортне паливо, так як обсяги становлять близько 70% від загальної кількості. Тому що потрібно відновлювати виробництво вітчизняного бензину. Для цього у нас є позитивні сигнали. Той же Одеський НПЗ вже запустився, а він може переробляти близько 3 млн тонн нафти, з яких можна зробити 2 млн тонн пального. А це фактично 20% від загального споживання українцями пального», – додає він.

Експерт констатував, що в Україні невисокі ставки акцизів на пальне. У той же час, за його словами, за всі роки в українців виробився імунітет до підвищення цін на паливо.

«Мій товариш недавно сказав, що ще років 8 тому бензин був по 3 гривні, а я згадав часи по 1,50. Згадувати дешевий бензин – справа невдячна. В українців за всі роки виробився імунітет до підвищення цін на бензин. Тим більше у нас компанії проводять дослідження так званого «запасу міцності» споживача. Так от воно каже, що запас міцності в українського споживача на підвищення цін на бензин складає близько 15 гривень, тобто півтора євро», – переконаний фахівець.

Корольчук додає, що у разі подорожчання імпортного бензину після зростання ставок по акцизах, українці почнуть частіше купувати вітчизняний бензин, який, за його словами, далеко не завжди поганої якості. Він також відзначає, що підвищення акцизів спрямоване на скорочення обсягів контрафактного бензину, який виробляється на підпільних міні-НПЗ, а також для зменшення контрабанди закордонного палива.

Нагадаємо, що раніше Міністерство інфраструктури заявило, що на сьогодні оптимізація акцизу – це тільки пропозиція Мінінфраструктури та Укравтодору, викликане необхідністю збільшення надходжень коштів для поліпшення якості доріг в Україні. Шляховики пропонують ввести поетапне, у міру зростання економіки, до 2018 року, збільшення ставок акцизного збору на нафтопродукти до мінімальних європейських розмірів.