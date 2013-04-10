Начальник охорони шахти допомагав розкрадати вугілля

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, депутат однієї з сільських рад, начальник вантажно-технологічного комплексу та начальник охорони шахти розробили та впровадили схему розкрадання вугілля під виглядом реалізації соціальної програми із забезпечення населення паливом.

У вересні 2011 року співробітники СБУ викрили і знешкодили це організоване злочинне угрупування. Зловмисники були затримані «на гарячому» під час несанкціонованого вивезення з території підприємства 259 тонн вугілля.

Викрадене перевозилося на промислові майданчики в різних районах Дніпропетровщини. Щоденно з території шахти викрадалося від 50 до 90 тонн відбірного вугілля. Щомісячний дохід злочинної групи становив понад 1 млн грн.

За матеріалами СБУ прокуратурою Дніпропетровської області було порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» з кваліфікуючою ознакою вчинення злочину організованою групою) Кримінального кодексу України.

Засуджені відшкодували шахті за судовим позовом 216 тис. грн збитків. Вирок суду вже набув чинності.