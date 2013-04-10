У Києві інспектор ДАІ нахамив і вдарив водія (відео)

Після цього він почав світити ліхтариком в обличчя водієві і категорично відмовився пред'являти своє службове посвідчення.

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Автомобіліст відмахнув ліхтар рукою, через що інспектор ДАІ вдарив його по обличчю. При цьому працівник ДАІ вилаявся, повідомляє Росбалт.

Автор відео запевнив, що має намір подати скаргу на співробітника ДАІ.