У Києві інспектор ДАІ нахамив і вдарив водія (відео)
10:47, 10 квітня 2013Суспільство
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У Києві працівник Державтоінспекції вдарив водія. На відеозаписі, що потрапив в інтернет, добре видно, як інспектор ДАІ підійшов до автомобіліста і без пояснення причини зупинки зажадав пред'явити документи.
Після цього він почав світити ліхтариком в обличчя водієві і категорично відмовився пред'являти своє службове посвідчення.
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Автомобіліст відмахнув ліхтар рукою, через що інспектор ДАІ вдарив його по обличчю. При цьому працівник ДАІ вилаявся, повідомляє Росбалт.
Автор відео запевнив, що має намір подати скаргу на співробітника ДАІ.
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