У Донецьку нахабного даішника посадили на 3 роки

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, апеляційним судом 4 квітня 2013 колишній працівник Державтоінспекції був визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 365 (перевищення службових повноважень) та ч.1 ст. 296 (хуліганство) КК України.

У прокуратурі нагадали, що 9 квітня 2011 року в Харцизьку працівник ДАІ зупинив автомобіль, нібито за порушення правил дорожнього руху. Водій не погодився з претензіями співробітника Державтоінспекції, після чого між ними виник конфлікт. Під час з`ясування стосунків працівник ДАІ погрожував водієві фізичною розправою, лаявся нецензурною лайкою, і відібрав у господаря машини мобільний телефон.

За цим фактом прокуратура Харцизька порушила кримінальну справу стосовно державтоінспектора за перевищення повноважень. Працівник ДАІ був звільнений з органів.

Однак, через півтора місяці, вже колишній співробітник Державтоінспекції, перебуваючи в статусі обвинуваченого і будучи на підписці про невиїзд, здійснює нові злочини. Перебуваючи в одному із закладів для дозвілля, екс-працівник ДАІ скоїв хуліганські дії - у стані алкогольного сп`яніння він порушував громадський порядок і погрожував персоналу. Через місяць колишній співробітник правоохоронних органів знову влаштував дебош в розважальному закладі.

По закінченню слідства, кримінальні справи з обвинувальним висновком направили до суду, де були об`єднані в одне провадження.

За перевищення повноважень та хуліганство Харцизький суд першої інстанції 25 червня 2012 призначив колишньому інспектору ДАІ покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Апеляційний суд Донецької області залишив без зміни вирок Харцизького міського суду.