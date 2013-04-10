Хлопців, які закидали Потапа яйцями, посадили під домашній арешт

Юнакам, які закидали в Тернополі яйцями виконавця Потапа, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту подав слідчий Тернопільського міськвідділу внутрішніх справ за погодженням із прокурором міста.

Сьогодні, за даними правоохоронців, Тернопільський міськрайсуд розглянув клопотання та задовольнив його.

У СГЗ зауважили, що за нормами нового Кримінального процесуального кодексу України, у випадку порушення підозрюваними умов, передбачених ухвалою суду, слідчий за погодженням із прокурором порушуватиме питання про зміну обраного запобіжного заходу на суворіший, у тому числі – утримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Тернополі Потапа за виконання російськомовних пісень на концерті закидали яйцями. За словами голови обласної організації ВО “Тризуб” Василя Лабайчука, у такий спосіб члени організації виразили свій протест проти «вульгарних та антикультурних пісень» виконавця, а також проти того, що українські виконавці співають російською мовою.

Одразу після інциденту правоохоронці затримали 6 хуліганів. Було відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України.

8 квітня правоохоронці доставили в міськвідділ міліції ще 5 членів «Тризубу», які були на концерті.

9 квітня представники «Тризубу» провели під стінами міськвідділу міліції пікет, протестуючи проти затримання своїх активістів та з вимогами відпустити затриманих.