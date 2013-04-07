У Тернополі Потапа закидали яйцями

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова обласної організації ВО “Тризуб” Василь Лабайчук, у такий спосіб члени організації виразили свій протест проти «вульгарних та антикультурних пісень» цих виконавців.

Загалом, за даними В.Лабайчука, яйця в артистів кидали близько 20-ти «тризубівців».

«Ми, українці вважаємо мову механізмом передачі з покоління в покоління національної ідентичності. Ніколи не заперечували існування російської та інших мов. Саме тому й не виступаємо проти російських виконавців, які співають рідною для себе мовою. Проте ми завжди будемо протистояти тим, котрі забули чиїх вони батьків діти та через свою недолугість пропагують чужі цінності, принижуючи власні. У Тернополі досі діє правило: «На українській сцені українські артисти співають українською або не співають взагалі!», у нас його ніхто не відміняв», – заявив В.Лабайчук.

Він також висловив переконання, що відвідування тернополянами подібних концертів є ганьбою для української пісні, мови і культури та «дає можливість заробляти не тим, хто несе українські цінності, а тим хто їх нівелює».

Після того, як активісти «Тризубу» почали кидати в артистів яйцями, частину «тризубівців», за словами В. Лабайчука, затримали правоохоронці.

В свою чергу у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області поінформували, що міліціонери затримали 6 хуліганів, які мали намір перешкодити концерту відомих артистів.

«Увечері 6 квітня в місті Тернополі в палаці культури «Березіль» проходили гастролі двох відомих виконавців. Через півгодини після початку концертної програми декілька глядачів вчинили хуліганські дії, закидавши сцену яйцями. У перебіг подій втрутилися працівники приватної охорони, які й звернулися за допомогою до працівників міліції», - зазначили в УМВС.

За фактом перешкоджання проведенню концертної програми правоохоронці проводять перевірку. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України.

Концертну програму після декількахвилинної перерви було продовжено, додали у міліції.