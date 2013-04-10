Топ-5 найдорожчих квартир у Львові
Найдорожча квартира у Львові продається за 800 тис. дол., що в 15 разів дешевше за найдорожчу квартиру в Києві.
Про це повідомляє портал безкоштовних оголошень Slando.
Згідно з рейтингом, складеним порталом, п'ятірку найдорожчих квартир у Львові очолює чотирикімнатна квартира площею 217 кв. м із ремонтом, меблями й технікою за 800 тис. дол. по вул. Гнатюка.
На другому місці - дворівнева 6-кімнатна квартира площею 277 кв. м по вул. Рутковича вартістю 450 тис. дол.
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Третю позицію займає квартира по вул. Антоненка-Давидовича за 320 тис. дол. Дворівневі апартаменти площею 180 кв. м налічують 5 кімнат.
На четвертому місці 5-кімнатна квартира площею 133 кв. м по пр. Свободи за 280 тис. дол.
Замикає п'ятірку квартира по вул. Гнатюка за 240 тис. дол. Дворівнева квартира налічує 4 кімнати й має площу 120 кв. м.