Топ-5 найдорожчих квартир у Львові

Про це повідомляє портал безкоштовних оголошень Slando.

Згідно з рейтингом, складеним порталом, п'ятірку найдорожчих квартир у Львові очолює чотирикімнатна квартира площею 217 кв. м із ремонтом, меблями й технікою за 800 тис. дол. по вул. Гнатюка.

На другому місці - дворівнева 6-кімнатна квартира площею 277 кв. м по вул. Рутковича вартістю 450 тис. дол.

На цю тему: Топ-5 найдорожчих квартир у Києві

Третю позицію займає квартира по вул. Антоненка-Давидовича за 320 тис. дол. Дворівневі апартаменти площею 180 кв. м налічують 5 кімнат.

На четвертому місці 5-кімнатна квартира площею 133 кв. м по пр. Свободи за 280 тис. дол.

Замикає п'ятірку квартира по вул. Гнатюка за 240 тис. дол. Дворівнева квартира налічує 4 кімнати й має площу 120 кв. м.