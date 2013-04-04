Топ-5 найдорожчих квартир у Києві

01:26, 04 квітня 2013
Разное
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Найдорожча квартира в Україні продається в Києві за 11,5 млн. дол., повідомляє портал безплатних оголошень Slando.

Згідно з рейтингом найдорожчих апартаментів, найдорожче житло зосереджено в столиці. За 11,5 млн. дол. пропонується дворівневий пентхаус загальною площею 580 кв. м по вул. Десятинній.

На другому місці — квартира по вул. Юрківській за 8 млн. дол. Апартаменти займають весь сьомий поверх 8-поверхового будинку. Площа квартири – 201 кв.м.

Третю позицію займає квартира по вул. Льва Товстого вартістю 7 млн. дол. Квартира загальною площею 555 кв. м розташована в будинку, що є пам'яткою архітектури. Триповерхова квартира налічує 9 кімнат, холи, кухні, санвузли, камінний зал, балкони, чорний хід, зимовий сад і терасу.

На четвертому місці — квартира по вул. Ольгінській за 6,5 млн. дол. Шестикімнатна квартира площею 304 кв. м також розташована в будинку – пам'ятці історії та архітектури у сквері театру ім. І.Франка.

Замикає п'ятірку квартира по вул. Мазепи вартістю 5,8 млн. дол. П'ятикімнатні апартаменти займають 315 кв.м. Покупцю надаються два паркомісця.

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