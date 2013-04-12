Україна через тиждень продовжить переговори з МВФ

Про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова в інтерв’ю агентству Bloomberg, повідомили УНІАН в прес-службі Президента.

За її словами, ці переговори стосуватимуться питань дефіциту державного бюджету, енергетики та монетарної політики.

«Україна має ресурси, щоб погасити свої борги без МВФ», – зазначила І.Акімова.

Водночас вона наголосила, що «співпраця з МВФ є дуже важливою для нас, оскільки дає сильний позитивний сигнал для інвесторів».

Говорячи про дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз України», перший заступник глави АП сказала, що нині триває робота над його покриттям. «Робота над покриттям і зниженням дефіциту «Нафтогазу» йде повним ходом. Ми зменшуємо імпорт російського газу, диверсифікуємо імпорт палива та підвищуємо енергетичну ефективність», – зазначила І.Акімова.

«Рівень промислового виробництва дещо збільшився наприкінці першого кварталу, деякі галузі почали зростати. Ситуація має покращитися у другому півріччі», – сказала вона.

Перший заступник глави АП також підкреслила, що нині Україна працює над збільшенням привабливості інвестиційного клімату для того, щоб підтримати приплив капіталу, що допоможе покращити платіжний баланс.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня по 10 квітня в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду, яка приїхала для діалогу з владою щодо можливого підписання кредитної угоди за програмою «стенд-бай» обсягом близько 15,4 млрд грн. За словами глави місії Крістофера Джарвіса, МВФ має намір продовжити в найближчі тижні діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми «стенд-бай». Основними елементами нової програми мали б стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного сектору з метою створення в Україні умов стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.