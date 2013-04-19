Офіційний курс валют на 19 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 18 квітня – 799.3000) 100 EUR – 1042.6869 (на 18 квітня – 1049.4010) 10 RUR – 2.5203 (на 18 квітня – 2.5592). Усі курси валют на 19 квітня.

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