Офіційний курс валют на 19 квітня

04:00, 19 квітня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні / Фото : Сегодня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 18 квітня – 799.3000)

100 EUR – 1042.6869 (на 18 квітня – 1049.4010)

10 RUR – 2.5203 (на 18 квітня – 2.5592).

Усі курси валют на 19 квітня.

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