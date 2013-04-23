На травень заплановано другий етап підйому нової захисної арки на ЧАЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам генеральний директор ЧАЕС Ігор Грамоткін.

«На 15-20 травня заплановано другий підйом арки. Роботи виконуються у плановому графіку», - сказав він і нагадав, що завершення робіт на об'єкті «Укриття» заплановано на жовтень 2015 року.

І.Грамоткін також повідомив, що на даний момент освоєно близько 60% вартості будівництва об'єкту «Укриття». «При цьому 30-40% усіх робіт виконуються українськими субпідрядниками», - підкреслив гендиректор ЧАЕС.

За його словами, ЧАЕС поступово змінює профіль своєї діяльності. «Станція переходить зі стану, яка експлуатує ядерні реактори, у підприємство з поводження з ядерними відходами. Цього року звільнимо перший енергоблок від ядерного палива», - сказав І.Грамоткін.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн дол., термін будівництва об'єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки було розроблено консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядника – консорціуму «КСК» у 2003 році. Проект отримав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України у липні 2004 року.

Пізніше вартість проекту була збільшена до 1 млрд євро, причому українська влада заявляла про необхідність на початковому етапі зібрати 740 млн євро.

19 квітня 2011 року в Києві відбулася Донорська конференція зі збору коштів на будівництво об'єкту «Укриття» на ЧАЕС. Країни - учасниці конференції зобов'язалися надати Україні 550 млн євро на чорнобильські проекти.

У квітні 2012 року над об'єктом «Укриття» на Чорнобильській АЕС розпочали технологічний цикл будівництва арки нового безпечного конфайнменту.

У грудні 2012 року ЄБРР заявив про надання Україні додаткового гранту в сумі 190 млн євро для завершення проектів будівництва нового безпечного конфайнменту об'єкту «Укриття» і сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) на майданчику Чорнобильської АЕС. Цей внесок став останнім в процесі збору необхідних 740 млн євро.