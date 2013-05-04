Прокуратура вимагає повернути Києву землю вартістю 12 мільйонів

17:43, 04 травня 2013
Суспільство
716 0

Прокуратура Солом’янського району Києва заявила позов до господарського суду та вимагає повернути столичній громаді 0,4 га землі вартістю майже 12 млн грн у Солом'янському району столиці.

Земельна ділянка знаходиться на вулиці Белгородській / Фото: maps.google.com.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району міста, Київрада ще у 2005 році передала земельну ділянку по вулиці Білгородській, 6-А в оренду ТОВ «Інвест комплекс» для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом.

Однак, за висновками Департаменту земельних ресурсів КМДА, земля й досі не використовується за цільовим призначенням, будь-які будівельні роботи на ній не проводилися.

Прокурорською перевіркою також встановлено, що договір оренди земельної ділянки закінчився ще у 2010 році та не продовжувався.

За результатами перевірки прокуратура Солом'янського району звернулася до суду з вимогою зобов’язати ТОВ «Інвест комплекс» повернути до комунальної власності 0,4 га землі на вулиці Білгородській.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter