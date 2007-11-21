Звягільський відмовляється закривати шахту

Вчора, коли країна прощалася з 28 гірниками, загиблими на шахті ім. Засядька, керівник цього підприємства Юхим Звягільський зробив важливу заяву.

Він спростував інформацію про те, що готовий закрити шахту, повідомляє газета Дело. Вона щорічно дає на-гора 4 мільйони тонн вугілля, але показник смертності на підприємстві в сім разів вище, ніж загалом по Україні.

У вчорашньому номері газета опублікувала фразу Звягільського про те, що «якщо гине стільки людей, а причину не знає ніхто, може, дійсно, цю шахту потрібно закрити». Ці слова газеті передав глава Донецької незалежної профспілки гірників Анатолій Акимочкін. За його словами, Звягільський сказав це після бесіди з Віктором Балогою і Іваном Плющем.